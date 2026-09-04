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04.09.2026 08:24:41
EUREX/Bund-Futures macht frühe Verluste wieder wett
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures zeigt sich am Freitagvormittag mit 122,90 Prozent kaum verändert. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,93 Prozent und das Tagestief bei 122,69 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 25.000 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 04, 2026 02:24 ET (06:24 GMT)
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