|
22.10.2026 08:01:46
EUREX/Bund-Futures im Plus - Blick in Richtung Frankreich
DOW JONES--Mit einem leichten Plus zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Der Bund-Futures dürfte im Tagesverlauf weiter mit Blick auf den Spread zu Frankreich gehandelt werden, sagt ein Händler. Deutliche Kursgewinne der Bunds seien daher eher ein schlechtes Zeichen, da es für Umschichtungen aus französischen Anleihen spreche und die dortigen Renditen treibe. Sorgen macht das am Freitagabend anstehene neue Moodys-Rating. Hier drohe eine Abstufung Frankreichs. Entsprechend notieren deren Renten-Futures (FOAT) am Morgen im Minus.
Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 10 Ticks auf 121,51 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,60 Prozent und das Tagestief bei 121,40 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.194 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 38 Ticks auf 104,30 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 112,78 Prozent.
DJG/mod/ros
(END) Dow Jones Newswires
October 22, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.