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28.10.2026 08:09:43
EUREX/Bund-Futures geben nach
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.05 Uhr 26 Ticks auf 121,83 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,06 Prozent und das -tief bei 121,76 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25.013 Kontrakte. Der Buxl-Future büsst 36 Ticks auf 105,16 Prozent ein - der Bobl-Future 11 Ticks auf 112,93 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2026 03:09 ET (07:09 GMT)
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