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06.10.2026 08:37:43
EUREX/Bund-Futures etwas fester - Frankreich weiter im Blick
DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Dienstagmorgen. Händler achten aber weiter darauf, ob dies tatsächlich auf Entspannung bei den globalen Renditen zurückgeht oder nur auf Umschichtungen aus französischen Staatsanleihen. Die Zinsdifferenz zwischen Bundes- und französischen Anleihen zeigt sich aktuell auf dem Niveau vom späten Vortag, aber unter dem Niveau vom Montagmittag. Allerdings sei diese Beobachtung erst aussagekräftig, wenn der liquide Kassahandel begonnen habe, heisst es im Handel.
Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 37 Ticks auf 121,10 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,14 Prozent und das Tagestief bei 120,85 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25.026 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 54 Ticks auf 102,22 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 20 Ticks auf 112,83 Prozent.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
October 06, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)
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