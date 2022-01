EUREX/Bund-Future zunächst richtungslos - Warten auf Impulse

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Dienstag im Verlauf kaum verändert. Auf der anderen Seite rentiert die zehnjährige Bundesanleihe mit minus 0,04 Prozent weiter knapp im Minus, der Dreh in den positiven Bereich lässt damit weiter auf sich warten. Marktteilnehmer warten auf Aussagen Hause der EZB. Momentan fährt die europäische Geldpolitik für die Marktstrategen der Helaba auf Sicht. Offiziell und mehrheitlich bestehe bei den Notenbankern die Einschätzung, dass sich die Teuerung im Jahresverlauf zurückbilde, die wirtschaftliche Erholung aber gleichwohl ein Zurückfahren des monetären Stimulus rechtfertige, mit Zinserhöhungen in diesem Jahr aber nicht zu rechnen sei.

Jüngst mehrten sich jedoch die Zeichen, dass sich die EZB der Inflationsgefahren zunehmend bewusst werde, und vereinzelt wird auch eine schnellere Reaktion als das gemächliche Anpassen in die Diskussion gebracht. So sagte der lettische Notenbank-Gouverneur Kazaks bereits in der ersten Januarwoche, die EZB werde "falls nötig" handeln. Mit der Rede von Kazaks am Dienstag dürfte das Thema schnellere EZB-Reaktion somit präsent bleiben.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert um 8.30 Uhr um 2 Ticks auf 169,92 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 170,1 Prozent und das Tagestief bei 169,86 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16164 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 6 Ticks auf 203,18 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Ticks auf 132,78 Prozent.

January 11, 2022