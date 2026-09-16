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16.09.2026 06:18:39
EUREX/Bund-Future zieht im Frühhandel leicht an
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Mittwoch um 14 Ticks auf 120,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,46 Prozent und das Tagestief bei 120,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8,042 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 16, 2026 00:19 ET (04:19 GMT)
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