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09.06.2026 08:31:40
EUREX/Bund-Future zieht etwas an
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagvormittag um 10 Ticks auf 125,31 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,32 Prozent und das Tagestief bei 125,04 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.199 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 09, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)
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