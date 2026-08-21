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21.08.2026 09:03:40
EUREX/Bund-Future verharrt im Verlauf im Minus
DOW JONES--De Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf im Minus. Der September-Kontrakt verliert 10 Ticks auf 123,8 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,88 Prozent und das Tagestief bei 123,76 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.147 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert drei Ticks auf 113,65 Prozent.
Im Fokus stehen auch hier die Einkaufmanager-Indizes, die für 9:30 Uhr MESZ auf der Agenda stehen. Im Hinblick auf die Geldpolitik der EZB heisst es von den Marktstrategen der Helaba, dass im Wachstumsbereich liegende Einkaufsmanagerindizes einer erwarteten Zinserhöhung im kommenden Monat nicht entgegenstünden. Diese sei marktseitig zu rund 96 Prozent eskomptiert.
DJG/thl/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 21, 2026 03:04 ET (07:04 GMT)
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