EUREX/Bund-Future ohne Impulse seitwärts

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Markt gewinnt am letzten Handelstag des Jahres hinzu. Der deutsche Leitindex kann ebenfalls Zuschläge verbuchen. In Deutschland findet diesen Freitag ein verkürzter Handel statt. Am letzten Handelstag des Jahres setzen in Asien vorwiegend Gewinnmitnahmen ein.