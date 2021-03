EUREX/Bund-Future mit leichten Aufschlägen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach den jüngsten deutlichen Abgaben, erholt sich der Bund-Future am Donnerstagmorgen bis 8.25 Uhr leicht. Der Juni-Kontrakt steigt um 11 Ticks auf 171,57 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,61 Prozent und das Tagestief bei 171,30 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.179 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 20 Ticks auf 209,28 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 135 Prozent.

Im Blick steht die geldpolitische Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Frage wird sein, ob die EZB den jüngsten Renditeanstieg an den Anleihemärkten als Ausdruck der verbesserten wirtschaftlichen Aussichten oder als unerwünschte Verschärfung der Finzanzierungsbedingungen an den Märkten interpretiert. In letzterem Fall könnte eine Ausweitung der Anleihekäufe in Aussicht gestellt werden.

"Im Vorfeld der EZB-Sitzung ist nicht mehr mit grösseren Positionsanpassungen zu rechnen, aber die Worte von EZB-Präsidentin Lagarde erwiesen sich in der Vergangenheit als durchaus in der Lage, die Kurse zu bewegen", so die DZ Bank. Aufgrund des wenig vorhersehbaren Tonfalls bei der EZB-Pressekonferenz sei es daher ratsam, vorerst an der Seitenlinie abzuwarten

