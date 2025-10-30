|
30.10.2025 08:05:41
EUREX/Bund-Future mit kleinem Minus
DOW JONES--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.03 Uhr 4 Ticks auf 129,22 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,35 Prozent und das Tagestief bei 129,21 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.459 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 10 Ticks auf 116,22 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt dagegen 1 Ticks auf 118,09 Prozent.
October 30, 2025 03:05 ET (07:05 GMT)
Etienne Jornod (OM Pharma): Führung, Erfolg & Pharma-Strategie- zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morning Call spricht die Schweizer Unternehmer-Ikone Etienne Jornod (OM Pharma) mit François Bloch und Olivia Hähnel (BX Swiss) über Führung, Wachstum, Kooperationen, seine Zeit bei der NZZ und darüber, warum Zuhören der wichtigste Leadership-Skill ist.
Die perfekte Folge für alle, die sich für Pharmastrategien, Galenica/Vifor und Unternehmertum interessieren.
🎯 Themen im Interview mit Etienne Jornod (OM Pharma)
– Antrieb und Führungsphilosophie eines Unternehmers
– Erfolgsweg von Galenica – Lehren aus Jahrzehnten Führung
– Frauenquote, Teamkultur und Leadership bei OM Pharma
– Internationale Expansion: China, USA und neue Märkte
– Forschung, Druck und Verantwortung in der Pharmaindustrie
– Inspiration, Balance und persönliche Haltung zum Erfolg
– Zukunftsvisionen: Schweiz, Unternehmertum und Investments
