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21.09.2026 08:13:39
EUREX/Bund-Future mit Aufschlägen
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Montagmorgen bis 8.10 Uhr um 48 Ticks auf 120,80 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,80 Prozent und das Tagestief bei 120,54 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 30.435 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 36 Ticks auf 102,76 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 15 Ticks auf 112,25 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 21, 2026 02:13 ET (06:13 GMT)
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