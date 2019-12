EUREX/Bund-Future leicht im Plus - Italien stützt etwas

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anleihemärkte notieren am Freitag im Verlauf im Plus. Zwischen den Jahren verläuft das Geschäft in ruhigen Bahnen. Allenfalls die politische Entwicklung in Italien sorgt für Nachrichten. Dort ist der Bildungsminister Lorenzo Fioramonti im Streit um höhere Bildungsausgaben zurückgetreten. Fioramontis Rücktritt wird als ein Schlag für die Regierungskoalition gewertet. Sollte er zudem eine eigene Partei gründen, würde dies die Mehrheitsfindung in Italien nicht vereinfachen.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 16 Ticks auf 171,63 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,79 Prozent und das -tief bei 171,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.783 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 7 Ticks auf 134,01 Prozent.

