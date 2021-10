EUREX/Bund-Future leicht im Minus - Warten auf US-Daten

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen gegen 8.35 Uhr 2 Ticks auf 168,37 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 168,48 Prozent und das Tagestief bei 168,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 29.907 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 10 Ticks auf 199,94 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 1 Tick auf 134,37 Prozent.

Im Blick steht die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für September. Hier wird mit einem Anstieg von 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Die Deutsche Bank befürchtet, dass damit das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein dürfte angesichts der zuletzt stark gestiegenen Energiepreise und Preise für Gebrauchtwagen. Diese dürfte sich erst in den kommenden zwei bis drei Monaten bemerkbar machen.

Der Bund-Future steht seit geraumer Zeit unter Abgabedruck. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen steht am Morgen bei minus 9 Basispunkten (Bp). Im Handel wird nicht ausgeschlossen, dass die Rendite bald in positives Terrain steigen wird. Nach Einschätzung der Commerzbank haben die Märkte zunehmend Zweifel an der Forward-Guidance der EZB. Die erste Erhöhung des Depotsatzes um 10 Bp sei nun für Januar 2023 eingepreist.

