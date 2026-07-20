Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’344 0.5%  SPI 20’156 0.4%  Dow 52’146 -0.8%  DAX 24’831 -0.3%  Euro 0.9237 -0.2%  EStoxx50 6’231 -0.8%  Gold 4’011 1.0%  Bitcoin 51’741 0.3%  Dollar 0.8077 -0.1%  Öl 88.4 4.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Karriere-Tipps des Apple-CEO: Das macht Tim Cook so erfolgreich
Tesla-Aktie: Expansion in Deutschland angepeilt
Rieter-Aktie: Beteiligung an neuem Textilrecycling-Unternehmen
Allianz-Aktie: Teure Autoreparaturen - Allianz macht Druck
Umbau bei Ethereum beendet - steht ETH vor dem nächsten Schub?
Suche...
eToro entdecken
20.07.2026 06:06:39

EUREX/Bund-Future kommt zurück

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert im Frühhandel am Montag 39 Ticks auf 124,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,70 Prozent und das Tagestief bei 124,59 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.381 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ HSBC
✅ BNP Paribas
✅ Swiss Life

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18.07.26 Logo WHS Aktienanalysen der Woche: ASML, Goldman Sachs & Mercedes-Benz
17.07.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ASML, Inficon Holding, Lam Research
17.07.26 Schwergewichte halten SMI in der Spur
17.07.26 KI braucht Strom: Warum Kernenergie und SMRs wieder in den Fokus rücken
17.07.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 4‘000-Dollar-Marke weiterhin im Fokus
16.07.26 ETF Compass Halbjahresbilanz Teil 1: Die starke Entwicklung der Basis-Bausteine im 1. Halbjahr 2026 erklärt
16.07.26 Julius Bär: 9.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (65%) auf Landis+Gyr Group AG
16.07.26 Marktüberblick: Autowerte gesucht – Technologiewerte unter Druck
15.07.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’892.70 19.95 S5CBDU
Short 15’203.52 13.99 S5ZB0U
Short 15’800.28 8.75 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’343.70 17.07.2026 17:31:48
Long 13’731.64 19.54 S1BOXU
Long 13’424.09 13.72 SGBWIU
Long 12’849.58 8.89 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück
Gold, Öl & Co. in KW 29: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Aktien von SpaceX und Tesla - Kommt der grosse Zusammenschluss?
Dieser Sektor könnte im Juli zur Bullen-Geheimwaffe werden
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Apple Takes Back Title As Most Valuable Company
Morning Briefing - International
Schwache Performance in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück
Die Performance der Kryptowährungen in KW 29: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan

Top-Rankings

KW 29: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 29: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 29: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.