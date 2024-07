EUREX/Bund-Future kommt im Verlauf etwas zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kommt am Mittwoch im Verlauf etwas zurück. Der September-Kontrakt verliert 13 Ticks auf 130,36 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,57 Prozent und das Tagestief bei 130,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.626 Kontrakte. Die Marktstrategen der Helaba weisen am Morgen darauf hin, dass der massive Renditeanstieg von Bundesanleihen jüngst zu einer fortgesetzten Versteilerung der Bundkurve beigetragen habe und so der 10/2-Spread bei minus 30 Basispunkten den höchsten Stand seit Anfang Februar erreichte. Der richtungsweisende Bund-Future könne sich oberhalb der Unterstützungen bei 130,25/29 behaupten. Kurse darunter würden Potenzial bis 129,52 und folgend bis 129,37 eröffnen.

