EUREX/Bund-Future knapp behauptet - Fed kann weiter lockern

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert nach dem Übergang aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel am Mittwoch weiterhin knapp behauptet. Gegen 8.10 Uhr fällt er um 8 Ticks auf 173,36 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 173,47 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,47, das -tief bei 173,25 Prozent. Umgesetzt worden sind 10.350 Kontrakte.

"Das Chartbild auf Tagesbasis hellt sich tendenziell auf", heisst es bei der Helaba. So drehe der Stochastic gen Norden, während der MACD noch im Verkauf stehe. Erste Haltemarken für den September-Kontrakt lägen bei 172,77/79 und bei 172,57 Prozent. Erste Hürden sieht die Helaba im Bereich um 174,37 Prozent.

Im Hinblick auf die geldpolitische Ausrichtung der Fed verweist die Helaba darauf, dass die Teuerung bereits jetzt deutlich unterhalb der Niveaus von rund 2 Prozent liege, die mittel- und langfristig erwünscht seien. Es bedürfe also keines weiteren Absinkens der Inflationsraten, um die US-Notenbank in ihrer expansiven Ausrichtung zu bestätigen.

June 10, 2020 02:21 ET (06:21 GMT)