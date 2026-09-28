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28.09.2026 08:32:43
EUREX/Bund-Future im Verlauf kaum verändert
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Montag im Verlauf 1 Tick auf 119,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 119,57 Prozent und das Tagestief bei 119,42 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 47.688 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 36 Ticks auf 100,72 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 23 Ticks auf 111,63 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/cbr
(END) Dow Jones Newswires
September 28, 2026 02:33 ET (06:33 GMT)
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