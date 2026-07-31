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31.07.2026 08:48:40
EUREX/Bund-Future im Verlauf im Plus
DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Freitag im Verlauf im Plus. Der September-Kontrakt steigt um 25 Ticks auf 124,82 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,94 Prozent und das Tagestief bei 124,72 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 42.097 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 14 Ticks auf 114,09 Prozent.
Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer bleibt zum Ende der Woche auf die Inflationsentwicklung gerichtet. So weckt die Schnellschätzung der EWU-Teuerungsrate auch das Interesse der Marktstrategen der Helaba, wenngleich die Werte für Deutschland und Spanien bereits am Donnerstag veröffentlicht wurden.
In beiden Ländern nahm der Inflationsdruck energiepreisbedingt zu. In Spanien liegt die Jahresteuerungsrate bei 3,8 Prozent (EU-harmonisiert) und damit deutlich oberhalb des EZB-Ziels. In Deutschland ist die Inflation vorläufigen Angaben zufolge auf 2,8 Prozent gestiegen. Dies mahne mit Blick auf die EWU-Teuerungsrate zur Vorsicht.
DJG/thl/cln
(END) Dow Jones Newswires
July 31, 2026 02:48 ET (06:48 GMT)
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