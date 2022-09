EUREX/Bund-Future im Verlauf im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch gegen 8.35 Uhr 29 Ticks höher bei 143,73 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 143,26 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 143,75, das -tief bei 143,12 Prozent. Umgesetzt wurden bisher knapp 20.000 Kontrakte.

"Es bleibt abzuwarten, ob eine Bodenbildung im Bereich von 142,50 gelingt", heisst es bei der Helaba. Indikatoren im Tageschart zeigten zwar Stabilisierungstendenzen, valide Kaufsignale gebe es bislang aber nicht.

Im Blick steht weiterhin die Inflation. "Vor diesem Hintergrund richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf die Erzeugerpreise in den USA", so die Helaba. Diese gäben Auskunft über den Preisdruck, der in den Vorstufen der Produktion herrsche.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2022 02:40 ET (06:40 GMT)