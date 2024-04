EUREX/Bund-Future im Verlauf gut behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Dienstag im Verlauf gut behauptet. Der Juni-Kontrakt steigt um 10 Ticks auf 131,95 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,02 Prozent und das Tagestief bei 131,78 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.334 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt einen Tick auf 117,53 Prozent. Die Marktstrategen der Helaba sprechen am Morgen von einer trendlosen Marktverfassung beim Bund-Future. RSI und Stochastic befänden sich jeweils in der neutralen Zone. Alles in allem bestünden weitere Abwärtsrisiken, auch weil die Zinssenkungsfantasie in den USA nicht forciert werde. Auf einen andauernden Abwärtstrend zu setzen erscheint den Marktstrategen verfrüht.

April 09, 2024