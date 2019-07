EUREX/Bund-Future im Verlauf fester - Bund-Rendite auf Rekordtief

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Mittwoch etwas fester. Gegen 8.30 Uhr steigt er um 27 Ticks auf 173,76 Prozent, verglichen mit 173,49 Prozent zum Schluss am Vortag. Gestartet war er in der Nacht mit 173,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,85, das -tief bei 173,58 Prozent. Umgesetzt wurden gut 48.000 Kontrakte. Der Aufwärtstrend ist intakt und verläuft bei 172,74.

Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ("Bund") ist derweil auf ein Rekordtief von minus 0,39 Prozent gefallen.

Gestützt wird die Stimmung von Weichenstellungen in der Geldpolitik . Donald Trump will die Fed-Kritikerin Judy Shelton zur Notenbankgouverneurin machen, sie hat sich für Zinssenkungen ausgesprochen. Auf den zweiten freien Platz im obersten Führungsgremium der Fed will der Präsident den Ökonomen Christopher Waller nominieren, er gilt ebenfalls als Taube.

Von Christine Lagarde wird eine Fortsetzung der Draghi-Linie in der EZB erwartet, falls sie wie vorgeschlagen Präsidentin der Euro-Notenbank wird.

