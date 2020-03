EUREX/Bund-Future im Verauf auf hohem Niveau stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kann am Donnerstag im Verlauf sein Plus zunächst behaupten. Dabei profitieren Anleihen unverändert von der Nervosität bei den Risiko-Assets. Die Risikoaufschläge für zehnjährige Staatspapiere aus der europäischen Peripherie haben sich der DZ Bank zufolge gegenüber Bunds mehrheitlich vermindert. Lediglich italienische Staatsanleihen folgten diesem Trend nicht. Da die Auswirkungen der Corona-Epidemie nach wie vor nicht abzuschätzen seien, müsse an den Finanzmärkten weiterhin mit Verwerfungen gerechnet werden.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 13 Ticks auf 177,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 177,73 Prozent und das Tagestief bei 177,5 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.620 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 135,93 Prozent.

