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23.11.2026 06:06:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel wenig verändert
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am frühen Montagmorgen 3 Ticks auf 122,58 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,68 Prozent und das Tagestief bei 122,56 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.820 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
November 23, 2026 00:07 ET (05:07 GMT)
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