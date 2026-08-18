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18.08.2026 06:19:43
EUREX/Bund-Future im Frühhandel schwächer
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 24 Ticks auf 123,97 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,06 Prozent und das Tagestief bei 123,96 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.961 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 6 Ticks auf 104,46 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 113,76 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 18, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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