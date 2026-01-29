|
EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Donnerstag 11 Ticks niedriger bei 127,91 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,08, das -tief bei 127,89 Prozent. Umgesetzt wurden 5.479 Kontrakte.
