14.01.2026 05:50:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel niedriger
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Mittwoch 5 Ticks niedriger bei 128,05 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,04 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,06, das -tief bei 127,98 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 2.706 Kontrakte.
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
