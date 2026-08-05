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05.08.2026 06:01:42
EUREX/Bund-Future im Frühhandel mit Aufschlägen
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen um 38 Ticks auf 125,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,51 Prozent und das -tief bei 125,28 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.745 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 05, 2026 00:02 ET (04:02 GMT)
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