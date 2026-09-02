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02.09.2026 07:29:50
EUREX/Bund-Future im Frühhandel leichter
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 39 Ticks auf 122,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,7 Prozent und das Tagestief bei 122,5 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.219 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 4 Ticks auf 102,98 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 112,95 Prozent.
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 02, 2026 01:30 ET (05:30 GMT)
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