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10.08.2026 06:36:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel leicht im Minus
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 12 Ticks auf 124,88 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,9 Prozent und das Tagestief bei 124,8 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.824 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 10, 2026 00:37 ET (04:37 GMT)
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