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17.08.2026 06:14:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES-- Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 6 Ticks auf 124,34 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,37 Prozent und das Tagestief bei 124,23 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.870 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 113,92 Prozent.
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
August 17, 2026 00:14 ET (04:14 GMT)
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