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14.08.2026 06:08:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 10 Ticks auf 124,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,01 Prozent und das Tagestief bei 124,89 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 3242 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 114,13 Prozent.
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2026 00:09 ET (04:09 GMT)
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