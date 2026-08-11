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11.08.2026 05:52:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 10 Ticks auf 124,46 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,47 Prozent und das Tagestief bei 124,4 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 4.986 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
August 10, 2026 23:52 ET (03:52 GMT)
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