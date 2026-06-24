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24.06.2026 06:04:39

EUREX/Bund-Future im Frühhandel knapp behauptet

DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am frühen Mittwoch 4 Ticks auf 126,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,78 Prozent und das Tagestief bei 126,68 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 4.881 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 115,12 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Palantir: KI-Star mit deutlichen Rissen

Der Datenanalysespezialist wächst in den USA rasant und hob zuletzt die Prognose an. Doch an der Börse zählen derzeit andere Fakten: Europa sucht den Ausstieg, die Bewertung ist hoch und prominente Short-Seller erhöhen den Druck.

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SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

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12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’462.56 19.50 S6WBNU
Short 14’746.34 13.92 S6CB3U
Short 15’287.38 8.99 SMYBKU
SMI-Kurs: 13’910.70 23.06.2026 17:31:21
Long 13’325.09 19.64 SVBOKU
Long 13’032.21 13.92 SXBT2U
Long 12’452.09 8.82 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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