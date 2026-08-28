EUREX/Bund-Future im Frühhandel im Minus

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 29 Ticks auf 123,64 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,77 Prozent und das Tagestief bei 123,64 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.166 Kontrakte.

Der Buxl-Futures verliert 22 Ticks auf 104,12 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 113,53 Prozent.

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August 28, 2026 00:01 ET (04:01 GMT)