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13.10.2026 05:52:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagmorgen um 43 Ticks auf 121,39 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,42 Prozent und das -tief bei 121,02 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.077 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 12, 2026 23:53 ET (03:53 GMT)
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