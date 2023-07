EUREX/Bund-Future im Frühhandel höher

Börse aktuell - Live Ticker

Am heimischen Markt waren am Montag Pluszeichen auszumachen. Der deutsche Leitindex beendete den ersten Handelstag der Woche ebenfalls etwas fester. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart von ihrer freundlichen Seite. Die wichtigsten asiatischen Börsen konnten sich am Montag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.