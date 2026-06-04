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04.06.2026 06:06:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel gut behauptet
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt im ganz frühen Handel am Donnerstag um 5 Ticks auf 125,57 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,62 Prozent und das Tagestief bei 125,47 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.091 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
June 04, 2026 00:07 ET (04:07 GMT)
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