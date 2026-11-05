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05.11.2026 06:05:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel fester
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 35 Ticks auf 123,07 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,11 Prozent und das Tagestief bei 122,83 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.697 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2026 00:06 ET (05:06 GMT)
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Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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