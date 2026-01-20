|
20.01.2026 06:12:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas niedriger
DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Dienstag 12 Ticks niedriger bei 128,04 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,16 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,19, das -tief bei 127,99 Prozent. Umgesetzt wurden 15.653 Kontrakte.
