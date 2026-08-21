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21.08.2026 06:03:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas leichter
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 13 Ticks auf 123,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,87 Prozent und das Tagestief bei 123,76 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 4.025 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert zwei Ticks auf 113,62 Prozent.
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
August 21, 2026 00:04 ET (04:04 GMT)
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