|
01.06.2026 05:58:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas leichter
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert 39 Ticks auf 126,1 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,22 Prozent und das Tagestief bei 126,09 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.536 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros
(END) Dow Jones Newswires
May 31, 2026 23:59 ET (03:59 GMT)
Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal
Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.Weiterlesen!
Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- SMI geht freundlich ins Wochenende -- DAX letztlich stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende grösstenteils freundlich.