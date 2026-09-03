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03.09.2026 06:06:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas höher
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Donnerstag um 15 Ticks auf 122,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 122,82 Prozent und das Tagestief bei 122,73 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 7.752 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
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