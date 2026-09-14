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14.09.2026 07:08:39
EUREX/Bund-Future im Frühhandel etwas fester
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am frühen Montag um 8 Ticks auf 120,56 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,65 Prozent und das Tagestief bei 120,46 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.598 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 14, 2026 01:09 ET (05:09 GMT)
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