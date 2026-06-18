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18.06.2026 06:03:39

EUREX/Bund-Future im Frühhandel behauptet

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 1 Tick auf 126,64 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 126,65 Prozent und das Tagestief bei 126,5 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.644 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 50 Ticks auf 110,28 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 19 Ticks auf 114,99 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 00:03 ET (04:03 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Siemens Energy: Werbetour mit Wirkung

Der Energietechnikkonzern ist auf einer Roadshow unterwegs. Offenbar mit Erfolg: Nach einer stärkeren Korrektur scheint die Aktie von Siemens Energy nach oben zu drehen.

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SpaceX IPO – Ausblick – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

n diesem Interview spricht @TimSchaeferMedia direkt aus New York über den bevorstehenden Börsengang von SpaceX. Die Erwartungen sind riesig, die Bewertung sorgt für Diskussionen und viele Anleger fragen sich: Ist das die nächste Jahrhundertaktie oder ein gefährlicher Hype?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’353.71 19.66 SSTBFU
Short 14’654.32 13.69 S3OBDU
Short 15’183.47 8.94 S3CBNU
SMI-Kurs: 13’815.24 17.06.2026 17:30:33
Long 13’214.35 19.38 SXBKNU
Long 12’912.22 13.63 SUTB5U
Long 12’367.11 8.88 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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