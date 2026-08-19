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19.08.2026 06:14:40
EUREX/Bund-Future im Frühhandel auf niedrigem Niveau stabil
DOW JONES-- Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt um 8 Ticks auf 123,89 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,93 Prozent und das Tagestief bei 123,75 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9456 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 113,69 Prozent.
DJG/thl
(END) Dow Jones Newswires
August 19, 2026 00:15 ET (04:15 GMT)
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