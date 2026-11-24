DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Dienstagvormittag gegen 8.25 Uhr um 3 Ticks auf 122,90 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,09 Prozent und das Tagestief bei 122,82 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.289 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 16 Ticks auf 106,72 Prozent. Der Bobl-Future verliert dagegen 1 Tick auf 113,45 Prozent.

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November 24, 2026 02:26 ET (07:26 GMT)