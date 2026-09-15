|
15.09.2026 08:44:40
EUREX/Bund-Future gibt weiter nach - Blicke auf US-Bonds gerichtet
DOW JONES--Weiter abwärts geht es am Dienstagmorgen mit den deutschen Renten-Futures - vor allem im langlaufenden Bereich der Zinskurve. Der Markt warte gespannt auf die US-Zinsentscheidung am Mittwoch. Bis dahin dürften die Bewegungen der US-Renditen nachvollzogen werden, heisst es. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihen hält sich knapp über der 5-Prozent-Markt.
Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 7 Ticks auf 120,21 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 120,40 Prozent und das Tagestief bei 120,12 Prozent. Umgesetzt wurden bisher gut 52.000 Kontrakte. Der langlaufende Buxl-Futures verliert 42 Ticks auf 101,20 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt dagegen 4 Ticks auf 112,06 Prozent.
DJG/mod/gos
(END) Dow Jones Newswires
September 15, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI zunächst stabil -- DAX startet schwächer -- Asiens Börsen überwiegend im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckt. An den Börsen in Fernost sind am Dienstag überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.