DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.29 Uhr 26 Ticks auf 123,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,20 Prozent und das Tagestief bei 122,99 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 28.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 2 Ticks auf 106,76 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 113,65 Prozent.

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November 26, 2026 02:32 ET (07:32 GMT)