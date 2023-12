EUREX/Bund-Future fast unverändert - aber "umgekippt"

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Montag 2 Ticks höher bei 134,69 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 134,71 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,81, das -tief bei 134,54 Prozent. Umgesetzt wurden 18.486 Kontrakte.

"Es sieht so aus, als macht der Future zunächst eine Pause", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf den "Umkipper" in der vergangenen Woche. Es sollte nicht überraschen, wenn der Aufwärtstrend zur Seite verlassen werde.

